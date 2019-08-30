21 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
верховная рада украины (2007) | Фото: nbp-info.ru

Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности

Новая Верховная рада подавляющим большинством голосов приняла в первом чтении законопроект об изменении конституции Украины, где говорится о депутатской неприкосновенности.
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Интересно, что законопроект был внесен более двух лет назад президентом Петром Порошенко, но так и не был рассмотрен. Он ссылался на то, что Венецианская комиссия рекомендовала его не принимать, так как демократия на Украине еще не устоялась. Однако его фракция проголосовала "за".

Также любопытно, что единственная фракция, которая не голосовала за снятие неприкосновенности, - это "Оппозиционная платформа - за жизнь". Там опасаются, что их, как конкурентов "Слуги народа" за голоса избирателей в юго-восточных областях, будут преследовать первых.

Во время обсуждения законопроекта в какой-то момент президент Владимир Зеленский воскликнул: "Господи! Да шо вы орете все время".

Окончательное голосование за изменение конституции в части отмены неприкосновенности намечено уже на 3 сентября. Для этого нужно минимум 300 голосов. В первом чтении проект набрал 363 голоса. Если он будет принят, Зеленский получит огромную поддержку населения, так как обещал сделать это сразу же с новой Радой.

Как сообщало Накануне.RU, его до сих пор поддерживают 70% украинцев, чего никогда не было в истории Украины.

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Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности

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Теги: Украина, неприкосновенность



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