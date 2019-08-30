В Свердловской области стартовало досрочное голосование на довыборах в Госдуму

В Свердловской области стартовало досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях на дополнительных выборах депутата Госдумы по Серовскому избирательному округу №174.

Как сообщили Накануне.RU в региональной избирательной комиссии, первыми отдать свои голоса смогут жители поселка Матюшино Тавдинского городского округа – там насчитывается всего четыре избирателя. В целом досрочно будут голосовать 54 населенных пункта в девяти муниципальных образованиях – это Гаринский, Верхотурский, Ивдельский, Карпинский, Серовский, Сосьвинский, Тавдинский городские округа, а также Таборинский муниципальный район и ЗАТО Свободный.

Как пояснил председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов, всего проголосовать досрочно смогут 1 тыс. 780 жителей отдаленных сел и деревень. В большинство территорий добраться можно только на вездеходах, катерах и по железной дороге, поэтому участковые избирательные комиссии отправятся туда заранее, их будут сопровождать сотрудники МЧС и полиции.

Досрочное голосование таких отдельных групп избирателей будет проходить 31 августа, а также 1, 5, 6 и 7 сентября.

Напомним, всего на мандат депутата Госдумы в данном округе претендуют семь человек.