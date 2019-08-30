НОВАТЭК получил очередное месторождение на Ямале

"Арктик СПГ 1" (дочернее общество компании НОВАТЭК) выиграло аукцион на право геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Солетско-Ханавейском месторождении.

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Ресурсный потенциал участка на Гыданском полуострове Ямала оценивается на уровне 2 183 млрд куб. газа и 212 млн т жидких углеводородов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе НОВАТЭКа. Лицензия выдана сроком на 27 лет, разовый платеж за пользование недрами составит 2 586 млн руб.

Участок граничит с Трехбугорным и Гыданским лицензионными участками "НОВАТЭКа" на полуострове Гыдан. Солетско-Ханавейское месторождение станет ресурсной базой для следующего СПГ-проекта с размещением линий сжижения на терминале Утренний.

Напомним, строительство терминала оценивается в 144,3 млрд руб. из которых 103,6 млрд руб. - деньги государства. Кроме того, НОВАТЭК получит инвестиционный налоговый вычет на 40 млрд руб. из бюджета ЯНАО.