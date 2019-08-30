ТОСЭР "Чусовой" - лидер Приволжского ФО и страны по показателям развития

На заседании правительства Прикамья обсудили работу двух краевых территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), "Чусовой" и "Нытва". Первая по своим показателям вышел в лидеры в Приволжском ФО и стране, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

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Чусовому статус территории опережающего социально-экономического развития был присвоен в 2017 году, Нытве – в апреле этого года. Губернатор Максим Решетников отметил, что после двух лет работы ТОСЭР "Чусовой" из 88 таких территорий занимает третье место в Приволжском федеральном округе и шестое – в стране. С 2017 года число резидентов выросло в три раза, сейчас их 12. Инвестиции в проекты резидентов достигли 600 млн руб.. Создано 470 рабочих мест, уровень безработицы уже сравнялся с краевым, а к концу года ожидается, что он будет ниже, чем в среднем по краю".

Чусовой участвует во всех ключевых федеральных проектах. Сегодня в округе реализуется два проекта – "Новая поликлиника" и масштабный проект по строительству обхода Чусового. Среди прочего, отремонтированы участки дорог Полазна – Чусовой и Кунгур – Соликамск – Горнозаводск, приведено в порядок более 60 км местных дорог.

Глава Чусовского городского округа Сергей Белов отметил, что на всей территории округа будет проведена реконструкция уличного освещения, модернизировано более 1,8 тыс. светоточек, установлено несколько энергообъектов на инвестиционных площадках Чусового.

Заместитель председателя правительства – министр территориального развития Пермского края Александр Борисов сообщил, что за время работы ТОСЭР "Чусовой" резидентами территории произведено продукции на 1,5 млрд руб.. По сравнению с первым полугодием 2018 года, совокупный объём выручки предприятий-резидентов вырос в полтора раза, объём налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составил 86 млн руб..

"Открытие новых производств сказалось на рынке труда. Число вакансий по сравнению с прошлым годом увеличилось на 72%: на 1 августа работодателями Чусового заявлено 422 вакансии", – отметил Александр Борисов.

В декабре 2018 года резидентом территории стала, в частности, "Чусовская швейная фабрика "Перспектива"" (90 рабочих мест). В июне стартовало строительство крупнейшего тепличного комплекса "Пермский". Подписана "дорожная карта" по его реализации. Запуск производства запланирован на конец 2020 года. Предполагается, что там будет создано 400 рабочих мест.

Также в рамках заседания правительства обсудили ТОСЭР "Нытва", где разместятся новые производства геотекстиля, металлоизделий, насосов для спецтехники, лущёного шпона, комплектующих для добывающих отраслей, эндопротезов, появится частный медицинский центр. Уже заявлены семь потенциальных резидентов, планируется создать 420 рабочих мест. Только производство эндопротезов из углерод-углеродных композиционных материалов, открытие которого запланировано на 2022 год, даст 124 рабочих места.