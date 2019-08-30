Администрацию Челябинска обязали отремонтировать объект культурного наследия

В Челябинске суд обязал администрацию города отремонтировать объект культурного наследия - здание, в котором в 1921-1935 гг. работал художник Русаков Николай Афанасьевич, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура установила, что здание не поддерживалось в надлежащем техническом состоянии, денежные средства на проведение работ по принятию мер по сохранению объекта культурного наследия со стороны мэрии не выделялись.

Суд обязал мэрию, а также Центральную детскую школу искусств Челябинска произвести ремонт фасада здания, в том числе с элементами реставрации объекта культурного наследия.