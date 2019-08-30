21 Сентября 2020
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Славнефть-Мегионнефтегаз (2019) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

В "Мегионнефтегазе" чествуют передовиков производства

Лучшим представителям трудового коллектива "Славнефть-Мегионнефтегаза" сегодня в связи профессиональным праздником вручили высшие отраслевые, ведомственные и корпоративные награды.

Чествование передовиков производства приурочено ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, а также к юбилейной для "Мегионнефтегаза" дате – в августе предприятию исполнилось 55 лет.

В этом году обладателями наград стали порядка двухсот работников предприятия, сообщили Накануне.RU в "Мегионнефтегазе". Трудовые достижения мегионских нефтяников отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами Минэнерго РФ, званиями "Почетный работник топливно-энергетического комплекса", "Почетный нефтяник", высокими корпоративными наградами. В их числе – "Ветеран труда ОАО "СН-МНГ" и Юбилейная медаль I и II степени, обладателями которых стали производственники, внесшие значительный вклад в развитие "Мегионнефтегаза" и становление югорской нефтедобычи.

"Более полувека коллектив "Мегионнефтегаза" доказывает, что способен эффективно решать сложнейшие задачи. За эти годы обретен бесценный опыт и накоплен мощный потенциал. В сочетании с современными технологиями это позволяет добиваться самых высоких результатов во всех направлениях деятельности. Главным же фактором динамичного развития мегионской нефтедобычи остаются квалифицированные специалисты, профессионалы с большой буквы. И я не сомневаюсь, что впереди у великого предприятия множество новых открытий и блестящих побед", – сказал генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.

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В "Мегионнефтегазе" чествуют передовиков производства

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Теги: Славнефть-Мегионнефтегаз, работники, награды, день работников нефтяной и газовой промышленности



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