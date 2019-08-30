Ростех предложил ввести в школах уроки обращения с огнестрельным оружием

Ростех предлагает ввести в школах уроки обращения с огнестрельным оружием. Госкорпорация предложила Минпросвещения рассмотреть возможность введения уроков начальной военной подготовки, где девушек и юношей обучат обращению с современным огнестрельным оружием, заявил индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов.

Весной он уже говорил о возможности вернуть в школы основы НВП, мотивируя это тем, что в советское время такие уроки давали "много положительных результатов", передает telegram-канал "Подъем".

За последнее время случилось несколько резонансных случаев так называемого шутинга в школах, самым громким делом стала трагедия в керченском колледже (21 погибший). Подобные случаи происходят и за границей, каждый раз вызывая споры о введении более жесткого контроля за доступом к огнестрельному оружию.

В госкорпорацию Ростех входят такие оружейные предприятия как концерн "Калашников", "НПК Техмаш", "Высокоточные комплексы" и др.