21 Сентября 2020
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Ростех предложил ввести в школах уроки обращения с огнестрельным оружием

Ростех предлагает ввести в школах уроки обращения с огнестрельным оружием. Госкорпорация предложила Минпросвещения рассмотреть возможность введения уроков начальной военной подготовки, где девушек и юношей обучат обращению с современным огнестрельным оружием, заявил индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов.

Весной он уже говорил о возможности вернуть в школы основы НВП, мотивируя это тем, что в советское время такие уроки давали "много положительных результатов", передает telegram-канал "Подъем".

За последнее время случилось несколько резонансных случаев так называемого шутинга в школах, самым громким делом стала трагедия в керченском колледже (21 погибший). Подобные случаи происходят и за границей, каждый раз вызывая споры о введении более жесткого контроля за доступом к огнестрельному оружию.

В госкорпорацию Ростех входят такие оружейные предприятия как концерн "Калашников", "НПК Техмаш", "Высокоточные комплексы" и др.

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Ростех предложил ввести в школах уроки обращения с огнестрельным оружием

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Теги: ростех, огнестрельное оружие, школа, уроки



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