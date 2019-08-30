Турция и Россия ведут переговоры о поставках Су-57, - Эрдоган

Турецкий лидер Тайип Эрдоган официально заявил, что Турция и РФ ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57.

Он сообщил, что после МАКС-2019 в России остались представители турецких министерств.

"Если США не изменят свою позицию (по поставкам истребителей F-35), мы будем искать выход из этой ситуации", - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Напомним, после того, как США отказались продавать Турции свои F-35 из-за покупки этой страной российских комплексов С-400, турецкие власти заявили, что рассматривают возможность покупки военных самолетов у других стран, в частности у России и Китая.

В ходе посещения МАКС-2019 Эрдоган вместе с Владимиром Путиным остановились у российского истребителя, и президент Турции поинтересовался, летает ли уже эта машина. Путин подтвердил: "Летает". Турецкий лидер поинтересовался, можно ли купить уже этот самолет. Путин ответил утвердительно: "Можете купить". После осмотра статической экспозиции истребитель показали и на демонстрационных полетах.