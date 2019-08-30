ЦСКА и "Краснодар" узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Европы

Сегодня в Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы UEFA. Российские клубы узнали своих соперников на данном этапе турнира.

Напомним, что на групповом этапе ЛЕ выступят 48 команд, которые распределены на 12 групп.

Так, в группе с ЦСКА сыграет болгарский "Лудогорец", испанский "Эспаньол" и венгерский "Ференцварош".

"Краснодар" сыграет в группе со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе" и турецким "Трабзонспором".

Полный список групп выглядит так:

✴️ ЦСКА. «Лудогорец». «Эспаньол». «Ференцварош»

✴️ «Базель». «Краснодар». «Хетафе». «Трабзонспор»



Вполне лояльная жеребьевка для наших команд. Выйдем из группы? pic.twitter.com/BMYJwkess9 — Матч ТВ (@MatchTV) August 30, 2019

Матчи групповой стадии запланированы на 19 сентября, 3 и 24 октября, 7 и 28 ноября, а также 12 декабря. По два лучших клуба выйдут в 1/16 финала ЛЕ.

Добавим, что накануне прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов UEFA , своих оппонентов узнали российские "Зенит" и "Локомотив".