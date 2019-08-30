21 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Маргарита Симоньян (2012) | Фото:akado.ru

"Плесенью воняет на весь дом": Маргарита Симоньян пожаловалась на интернет-магазин одежды для новорожденных

Главный редактор RT Маргарита Симоньян готовится в третий раз стать матерью – ребенок должен появиться на свет через несколько месяцев. В преддверии счастливого события будущая мама делится со своими подписчиками бытовыми проблемами, с которыми она, будучи беременной, сталкивается.

Например, Маргариту разочаровал заказ из интернет-магазина детской одежды. Комбинезон оказался испачкан в неприятной на вид субстанции, а пахнет она, судя по всему, еще хуже. "Вот в таком виде пришла одежда для младенца из интернет-магазина Chicco. Плесенью воняет на весь дом. Господа бизнесмены, вы в себе???", - жалуется Симоньян.

А в твиттере журналистка жалуется на отсутствие гормонального препарата преднизолона: "Я не знаю, почему в России не регистрируют лекарства. Почему из аптек пропал даже банальный преднизолон, без которого мой, например, ребенок может погибнуть за пару минут. В аптеках мне говорят: лекарство на перерегистрации, когда будет — неизвестно, вероятно, через несколько месяцев".

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"Плесенью воняет на весь дом": Маргарита Симоньян пожаловалась на интернет-магазин одежды для новорожденных

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Теги: маргарита симоньян, беременность и роды, интернет-магазин, преднизолон



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