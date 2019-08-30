21 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
полиция, полицейский, ДПС (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге по подозрению в торговле правами задержан инспектор областного УГИБДД

В Екатеринбурге задержан инспектор областного управления ГИБДД. Его подозревают в выдаче за взятки водительских прав.
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"Должностное лицо, о котором идет речь, выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности областного Главка. Собранные материалы представители МВД передали для решения вопроса о возбуждении уголовного дела коллегам из Следственного комитета.

Могу с уверенностью сказать, что данный факт безнаказанным не останется, и если подтвердится вина полицейского, то он будет не только уволен по отрицательным мотивам, но и понесет уголовную ответственность. А его непосредственный начальник - привлечен к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей", - сообщил Накануне.RU официальный представитель свердловского областного Главка Валерий Горелых.

По его словам, в настоящее время стражи порядка выясняют все звенья этой криминальной цепочки.

СМИ утверждают, что задержанный якобы является близким родственником начальника городского управления здравоохранения Дениса Демидова. Официального подтверждения этой информации нет.

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В Екатеринбурге по подозрению в торговле правами задержан инспектор областного УГИБДД

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Теги: ГИБДД, права, взятки, Екатеринбург



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Ранее 02.09.2019 09:15 Мск СКР о екатеринбургском инспекторе, попавшемся на взятках: никаких медработников по делу не проходит

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