В интернет утекли данные почти всех сотрудников РЖД

Следователи начали проверку по факту утечки данных сотрудников РЖД.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК, в период до 28 августа злоумышленники получили доступ к информационным служебным ресурсам РЖД, где размещены личные данные работников компании.

Всю информацию они впоследствии опубликовали в свободном доступе в интернете.

В РЖД также проводится внутренняя проверка, подразделения компании активно взаимодействуют со следствием.

Сообщалось, что были опубликованы данные 703 тыс. сотрудников компании. Всего в компании работают 732 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Речь идет о утечке персональных данных 900 тысяч человек.

В базе данных оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ. В документе доступны ФИО, номер мобильного, домашнего и рабочего телефона, адрес проживания и место работы.

Центробанк России считает появившуюся информацию об утечке данных более 900 тыс. клиентов российских банковком пиляцией нескольких старых инцидентов.