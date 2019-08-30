21 Сентября 2020
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Происшествия В России
хакер (2016) | Фото: iteranet.ru

В интернет утекли данные почти всех сотрудников РЖД

Следователи начали проверку по факту утечки данных сотрудников РЖД.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК, в период до 28 августа злоумышленники получили доступ к информационным служебным ресурсам РЖД, где размещены личные данные работников компании.

Всю информацию они впоследствии опубликовали в свободном доступе в интернете.

В РЖД также проводится внутренняя проверка, подразделения компании активно взаимодействуют со следствием.

Сообщалось, что были опубликованы данные 703 тыс. сотрудников компании. Всего в компании работают 732 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Речь идет о утечке персональных данных 900 тысяч человек.

В базе данных оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ. В документе доступны ФИО, номер мобильного, домашнего и рабочего телефона, адрес проживания и место работы.

Центробанк России считает появившуюся информацию об утечке данных более 900 тыс. клиентов российских банковком пиляцией нескольких старых инцидентов.

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В интернет утекли данные почти всех сотрудников РЖД

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Теги: утечка данных, ржд



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