"MusicAeterna": бренд "Дягилевский фестиваль" придумал Курентзис, а не Оперный театр

Коллектив "MusicAeterna" отреагировал на заявление исполнительного директора Пермского оперного Андрея Борисова о том, что использование бренда "Дягилевский фестиваль" кем-либо, кроме театра, приведет к уголовной ответственности, передает корреспондент Накануне.RU.

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Напомним, письмо Борисвоа появилось в сети. В нём он уведомляет исполнительного директора фонда поддержки музыкальных инициатив "MusicAeterna" Веронику Гайдель о том, что товарный знак "Дягилевский фестиваль" принадлежит исключительно театру, и использование его без разрешения грозит уголовной ответственностью.

"В ответ на письмо Пермского театра оперы и балета, касающееся прав на использование бренда "Дягилевский фестиваль", о котором мы узнали из массмедиа, сообщаем: бренд "Дягилевский фестиваль" создан Теодором Курентзисом и его командой в 2012 году. До этого фестиваль назывался "Дягилевские сезоны: Пермь, Петербург, Париж"", - говорится в Facebook "MusicAeterna".

Бренд создан для Перми, и команда коллектива не использовала и не собиралась использовать его в других городах.

"А что касается проекта в парижском театре Шатле, который будет проходить под руководством Теодора Курентзиса с 2021 года, то он не будет называться буквально "Дягилевский фестиваль". Хотя в его названии, безусловно, будет фигурировать имя человека, который именно сцену Шатле выбрал для первого представления своих знаменитых "Русских сезонов"", - уточнили в коллективе.

Но успех зависит не от названия, а от содержания.

"Лучше было бы закончить игры с массмедиа, подталкивающие нас к отказу от проведения фестиваля в Перми, и сесть за стол переговоров, чтобы решить принципиальные вопросы, касающиеся будущего фестиваля. Время идет, а переговоры с министерством культуры Пермского края, по сути, еще не начались", - отметили в "MusicAeterna".

Напомним, об уходе Курентзиса из Перми, где он несколько лет был худруком театра оперы и балета, стало известно 21 июня. Новый сезон начнётся в театре уже без него. Бывший худрук сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора "MusicAeterna". При этом он намерен остаться вдохновителем международного Дягилевского фестиваля, который проходит в Перми.

Ранее коллектив Курентзиса MusicAeterna заявил, что с 2021 г. ежегодный Дягилевский фестиваль будет проходить в Париже под руководством уехавшего из Перми дирижера.