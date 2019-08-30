Челябинский облизбирком согласовал проведение опроса о доверии главе Златоуста

Анонимный опрос о доверии жителей главе Златоуста проведут в фойе и вестибюлях при выходе с избирательных участков в единый день голосования, 8 сентября. Об этом главе региона Алексею Текслеру рассказал директор Челябинского филиала РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Зырянов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Напомним, в ходе визита в Златоуст 26 августа врио губернатора Алексей Текслер рассказал собравшимся жителям города, что предлагал главе – Вячеславу Жилину – уйти в отставку, но последний отказался. Тогда он предложил провести всенародный опрос о доверии главе Златоуста.

Опрос будут проводить специалисты челябинского филиала РАНХиГС.

"Я поддерживаю эту инициативу. Безусловно, для этого у вас есть и компетенции, и соответствующее доверие. Я уверен, что вы сможете провести его качественно. Главное, чтобы не было сомнений в том, что опрос прошел максимально честно. На это прошу обратить особое внимание", − подчеркнул Алексей Текслер.

Сергей Зырянов рассказал, что предложение уже проработано с руководством областной избирательной комиссии. В облизбиркоме дали согласие на проведение такого рода анонимного анкетирования. Непосредственно сам опрос пройдет в фойе и вестибюлях при выходе с избирательных участков Златоуста с 8.00 до 20.00.