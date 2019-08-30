Куйвашев призвал привлечь общественность к выбору талисмана Универсиады в Екатеринбурге

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев призвал привлечь широкую общественность к выбору символа Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, на сегодняшнем заседании под руководством губернатора обсудили концепцию кампании по выбору талисмана студенческих игр.

"В самое ближайшее время нам предстоит определиться с официальным символом Универсиады, предлагаю привлечь к этой задаче широкую общественность. Считаю, что символика турнира должна учитывать специфику нашего региона", - сказал Евгений Куйвашев.

Выбор талисмана Универсиады-2023 будет проводиться максимально открыто, чтобы возможность предложить свой вариант и проголосовать за понравившегося персонажа получили все жители России. Ожидается, что все детали проведения кампании и ее сроки будут оглашены в ближайшее время.

Также участники совещания обсудили организационные вопросы, связанные с проведением студенческих игр в уральской столице. По словам первого заместителя губернатора Алексея Орлова, правительство региона совместно с Минспорта РФ организовало работу по всем основным направлениям: идет подготовка мастер-плана Универсиады, разработан проект комплексной программы по организации подготовки и проведению игр и так далее. Кроме этого, обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к студенческим играм.

Напомним, на этой неделе глава Среднего Урала Евгений Куйвашев встретился в Москве с министром спорта России Павлом Колобковым. Обсуждались текущие вопросы подготовки Екатеринбурга к Всемирной летней Универсиаде 2023 года.