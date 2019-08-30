Комарова в Нижневартовске открыла участок улицы Мира

Глава Нижневартовска Василий Тихонов вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой открыли участок улицы Мира от Героев Самотлора до Восточного обхода. Работы на участке длиной 1,2 км идут в рамках реализации двух национальных проектов – "Жилье и городская среда" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Цена контракта – 278,5 млн руб., деньги дали из федерального, окружного и городского бюджетов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В 2019 году на первом этапе ремонта заасфальтировали проезд 570 м и стоянки, прошло озеленение, построены тротуары и велодорожки шириной 3 м, установлено наружное освещение. Ввод в эксплуатацию второго этапа магистрали (от улицы Салманова до Восточного обхода) запланирован на третий квартал 2020 года. В его рамках будут выполнены работы по инженерной подготовке, строительству дождевой канализации, устройству дорожной "одежды" проезжей части и автостоянок.

"Дороги в любом городе – очень важные составляющие, которые прямо влияют на жизнь и настроение людей", – сказала Комарова.

Тихонов отметил, строительство и ремонт дорог – один из приоритетных вопросов для властей муниципалитета. Это необходимо не только для развития жилищного строительства, но и для создания комфортных условий для вартовчан. Ранее в Нижневартовске открыли новый участок улицы Ленина (от улицы Героев Самотлора до улицы Фармана Салманова). В 2019 году строительство осуществлялось также в рамках реализации национальных проектов "Безопасные и качественные дороги" и "Жилье и городская среда".

Этот участок важен для города, так как новые микрорайоны продолжают активно застраиваться. Дорога позволит создать более комфортные условия проживания новоселам. Строительство продолжения улицы Ленина от улицы Ханты-Мансийской началось три года назад. Контракт на данный вид работ был заключен в ноябре 2016 года с компанией "ВОРТ".

Добавим, в этом году в Нижневартовске проходит одна из самых масштабных строительно-ремонтных кампаний. Реконструкция дорожного полотна в рамках национального проекта завершается – будет обновлено 14 участков общей протяженностью около 17, 5 км. В 2019 году на обновление дорожного полотна Нижневартовска выделено более 550 млн руб., большая часть средств – из федерального бюджета. Работы принимают жители, общественники и федеральные эксперты.