21 Сентября 2020
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Следственный комитет (2011) | Фото:

В Башкирии из дома ночью пропал годовалый ребенок

В Башкирии из дома пропал годовалый ребенок, в поисках задействованы более полутора сотен человек.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по республике, мальчик возрастом 1,2 года исчез в ночь на 29 августа из своей кровати в селе Исмаилово.

Его мать, проснувшись рано утром, не обнаружила сына в его комнате. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

В поисках мальчика участвуют полицейские, следователи, сотрудники МЧС, кинологи, водолазы, волонтеры поисковых отрядов.

Ранее пропавшую в лесу в Нижегородской области девочку пяти лет обнаружили живой. Ребенка нашли спустя трое суток.

Девочка ушла из дома в деревне Степановка 18 августа. После этого было заведено уголовное дело о безвестном исчезновении ребенка. В масштабных поисках были задействованы около тысячи человек.

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В Башкирии из дома ночью пропал годовалый ребенок

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Теги: башкирия, ребенок, поиски



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Ранее 31.08.2019 09:03 Мск Пропавшего в Башкирии ребенка нашли мертвым в поле: туда его отнесла погибать собственная мать

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