В Башкирии из дома ночью пропал годовалый ребенок

В Башкирии из дома пропал годовалый ребенок, в поисках задействованы более полутора сотен человек.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по республике, мальчик возрастом 1,2 года исчез в ночь на 29 августа из своей кровати в селе Исмаилово.

Его мать, проснувшись рано утром, не обнаружила сына в его комнате. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

В поисках мальчика участвуют полицейские, следователи, сотрудники МЧС, кинологи, водолазы, волонтеры поисковых отрядов.

Ранее пропавшую в лесу в Нижегородской области девочку пяти лет обнаружили живой. Ребенка нашли спустя трое суток.

Девочка ушла из дома в деревне Степановка 18 августа. После этого было заведено уголовное дело о безвестном исчезновении ребенка. В масштабных поисках были задействованы около тысячи человек.