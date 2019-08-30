21 Сентября 2020
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самолёт ан-2 (2016) | Фото: Накануне.ru

В Якутии СКР начал проверку вынужденной посадки Ан-2

В Якутии следственное управление на транспорте СКР начало проверку после вынужденной посадки самолета Ан-2. По данным управления, на борту находились два члена экипажа и три пассажира, самолет принадлежит частному лицу.

Ан-2 совершил вынужденную посадку в утреннее время в 160 километрах от села Суордах Верхоянского района, - сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления. - В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего".

Обнаружить самолет удалось экипажу Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии". После этого по заданным координатам оказывать помощь и перевозить находившихся на борту Ан-2 людей из Якутская вылетел Ми-8 "полярников" с аварийно-спасательной бригадой.

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В Якутии СКР начал проверку вынужденной посадки Ан-2

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Теги: якутия, ан-2, вынужденная посадка, полярные авиалинии



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