В Нижневартовске суд отказал коммунистам, пытавшимся снять кандидата от ЛДПР "за незаконное использование авторских прав"

В Нижневартовске суд отказал в удовлетворении иска кандидата в депутаты гордумы от КПРФ Юрия Мартынова. Он требовал отменить регистрацию в гонке представителя ЛДПР Константина Бойко, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, речь в иске шла о якобы нарушении закона, которое свелось "к использованию Бойко в агитации авторских прав, принадлежащих другим людям". По некоторым данным, причиной подачи документа стало то, что Бойко в своей листовке сообщил, что координирует группу в Viber "Против концессии и повышения тарифов".

"Решение суда – отказать кандидату от КПРФ в иске. Упоминание слова "Viber" в моих агитационных материалах признано судом законным, и не нарушает чьих-либо авторских прав", - написал Бойко на своей странице "ВКонтакте".