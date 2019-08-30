21 Сентября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Нижневартовске суд отказал коммунистам, пытавшимся снять кандидата от ЛДПР "за незаконное использование авторских прав"

В Нижневартовске суд отказал в удовлетворении иска кандидата в депутаты гордумы от КПРФ Юрия Мартынова. Он требовал отменить регистрацию в гонке представителя ЛДПР Константина Бойко, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, речь в иске шла о якобы нарушении закона, которое свелось "к использованию Бойко в агитации авторских прав, принадлежащих другим людям". По некоторым данным, причиной подачи документа стало то, что Бойко в своей листовке сообщил, что координирует группу в Viber "Против концессии и повышения тарифов".

"Решение суда – отказать кандидату от КПРФ в иске. Упоминание слова "Viber" в моих агитационных материалах признано судом законным, и не нарушает чьих-либо авторских прав", - написал Бойко на своей странице "ВКонтакте".

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В Нижневартовске суд отказал коммунистам, пытавшимся снять кандидата от ЛДПР "за незаконное использование авторских прав"

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Теги: ЛДПР, КПРФ, Юрий Мартынов, Константин Бойко, Viber



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Ранее 29.08.2019 09:34 Мск В Нижневартовске коммунисты пытаются снять кандидата от ЛДПР "за незаконное использование авторских прав"

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