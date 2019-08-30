Стал известен город, в котором пройдет "Евровидение-2020"

Организаторы конкурса "Евровидение-2020" объявили площадку, на которой он пройдет. Это Ahoy Arena в голландском городе Роттердаме.

Место проведения конкурса определяли очень долго. На следующий день после победы Дункана Лоуренса в "Евровидении-2019" в Тель-Авиве восемь городов Нидерландов предложили провести у себя шоу. Впрочем, позже некоторые из них начали отказываться: из гонки по собственному желанию выбыли Гаага, Бреда и столица страны Амстердам. После еще одного этапа отбора среди претендентов остались только Роттердам и Маастрихт. И вот теперь оргкомитет назвал имя города-победителя.

Роттердам – второй по величине город Нидерландов, население – около 600 тыс. человек. Этот город уже принимал крупные музыкальные мероприятия, например, финал детского "Евровидения" и MTV EMA. Ahoy Arena считается одной из лучших концертных площадок в стране, ее вместимость – 12 тыс. человек.