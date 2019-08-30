Стал известен город, в котором пройдет "Евровидение-2020"

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Роттердам (2019) | Фото:Wikimedia Commons

Стал известен город, в котором пройдет "Евровидение-2020"

Организаторы конкурса "Евровидение-2020" объявили площадку, на которой он пройдет. Это Ahoy Arena в голландском городе Роттердаме.
Читайте также:

Место проведения конкурса определяли очень долго. На следующий день после победы Дункана Лоуренса в "Евровидении-2019" в Тель-Авиве восемь городов Нидерландов предложили провести у себя шоу. Впрочем, позже некоторые из них начали отказываться: из гонки по собственному желанию выбыли Гаага, Бреда и столица страны Амстердам. После еще одного этапа отбора среди претендентов остались только Роттердам и Маастрихт. И вот теперь оргкомитет назвал имя города-победителя.

Роттердам – второй по величине город Нидерландов, население – около 600 тыс. человек. Этот город уже принимал крупные музыкальные мероприятия, например, финал детского "Евровидения" и MTV EMA. Ahoy Arena считается одной из лучших концертных площадок в стране, ее вместимость – 12 тыс. человек.

Ð Ð¾Ñ‚Ñ‚ÐµÑ€Ð´Ð°Ð¼|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:Wikimedia Commons

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Стал известен город, в котором пройдет "Евровидение-2020"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: евровидение-2020, нидерланды, роттердам



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети