Поклонская о губернаторстве: "Я – с большим удовольствием!"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская на встрече с депутатами Законодательного собрания Севастополя не стала исключать своего возможного участия в выборах губернатора города-героя, которые пройдут в 2020 году. Правда, Поклонская сделала ряд важных оговорок, сообщают севастопольские СМИ.

"Это (участие в губернаторских выборах, – прим.) колоссальная ответственность и доверие, которое надо будет потом оправдывать. Но, вы знаете, от меня не зависят подобные решения. Если будет желание и настрой со стороны севастопольцев, со стороны руководства, я – с большим удовольствием", – цитирует слова Поклонской севастопольский портал "Выборы 2019".

При этом бывший крымский прокурор специально оговорила, что "не собирается навязывать собственную кандидатуру" жителям Севастополя, руководство Госдумы доверило ей сейчас "ответственный участок работы". Но, если поступят обращения от севастопольцев, то Поклонская готова их рассмотреть.

Смена губернатора Севастополя произошла 11 июля текущего года, в отставку был отправлен Дмитрий Овсянников, президент назначил ему на смену Михаила Развожаева, который в статусе "временно исполняющего" станет работать до сентября следующего года.