На Украине новый генпрокурор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность генерального прокурора Руслана Рябошапки, за которого проголосовала новая Верховная рада.

Рябошапка заявил, что намерен провести полную перезагрузку генпрокуратуры. В частности, переименовать ее в офис генпрокурора. А также сделать единственным органом в государстве, который проводит политику борьбы с преступностью. До сих пор таких органов не было, отметил он.

Третьим направлением работы Рябошапка назвал расследование резонансных дел, в частности громких убийств.

"Я не могу гарантировать, что они будут расследованы, доведены до обвинительных или оправдательных приговоров, но я сделаю все, чтобы они были приоритетными в повестке дня работы новой прокуратуры", - обтекаемо заверил новый генпрокурор.

Рябошапке 42 года, до этого он был заместителем главы администрации Зеленского. Ранее работал в Минюсте, Секретариате Кабмина, организации "Transparency International Украина".

Напомним, предыдущим генпрокурором Украины с мая 2016 года был кум Петра Порошенко Юрий Луценко.