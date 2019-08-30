Эксперт назвал причину ливней в Приморье и паводков в Сибири: все дело в Китае

Эксперт рассказал, из-за чего в Приморье случились сильные дожди, а Сибирь накрыли паводки.

Своим мнением поделился глава Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Борис Кубай. Он считает, что все дело в перегреве территории Китая.

Как пишет Infox.ru со ссылкой на ФАН, по словам руководителя Примгидромета, на китайской территории с марта по август активно выносился теплый и переувлажненный тропический воздух. Затем он постепенно направлялся дальше. В результате это и стало причиной нескольких наводнений – на Байкале, Амуре, а потом уже и в Приморье.

Напомним, ранее российские ученые из МГУ создали международную базу данных, в которую включены все наводнения, которые случались в Европе. По словам экспертов, эта база поможет для создания мер защиты от речных наводнений.