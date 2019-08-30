Пермякам предлагают купить крокодила за 30 тысяч

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
крокодил, продажа, авито (2019) | Фото: avito.ru

Пермякам предлагают купить крокодила за 30 тысяч

Пермяк опубликовал на сайте "Авито" объявление о продаже необычного "питомца" - настоящего крокодила, передает корреспондент Накануне.RU.

Стоимость пресмыкающегося продавец оценил в 30 тыс. руб. "Продается крокодил. Красивый, здоровый", - говорится в описании объявления.

Длина хищника, согласно описанию, составляет примерно один метр.

Отметим, что это не единственные необычные "питомцы", которых предлагают купить на сайте "Авито" пермякам. Среди объявлений можно найти предложения по продаже различных змей, в том числе анаконда или королевская мексиканская змея,

Добавим также, что в июле премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных. Постановление опубликовано на сайте правительства. Ранее в Госдуме попросили кабмин ускориться с принятием этого документа.

Так, устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев. Уточняется, что это крупные хищные животные, а также ядовитые животные.

Также под запрет попали животные, чья естественная среда обитания значительно отличается от условий содержания, которыми могут обеспечить их хозяева.

При этом, если животное из данного списка приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на содержании владельца.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Пермякам предлагают купить крокодила за 30 тысяч

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: экзотические животные, закон об ответственном обращении с животными, крокодил, продажа, авито



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети