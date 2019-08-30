Пермякам предлагают купить крокодила за 30 тысяч

Пермяк опубликовал на сайте "Авито" объявление о продаже необычного "питомца" - настоящего крокодила, передает корреспондент Накануне.RU.

Стоимость пресмыкающегося продавец оценил в 30 тыс. руб. "Продается крокодил. Красивый, здоровый", - говорится в описании объявления.

Длина хищника, согласно описанию, составляет примерно один метр.

Отметим, что это не единственные необычные "питомцы", которых предлагают купить на сайте "Авито" пермякам. Среди объявлений можно найти предложения по продаже различных змей, в том числе анаконда или королевская мексиканская змея,

Добавим также, что в июле премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных. Постановление опубликовано на сайте правительства. Ранее в Госдуме попросили кабмин ускориться с принятием этого документа.

Так, устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев. Уточняется, что это крупные хищные животные, а также ядовитые животные.

Также под запрет попали животные, чья естественная среда обитания значительно отличается от условий содержания, которыми могут обеспечить их хозяева.

При этом, если животное из данного списка приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на содержании владельца.