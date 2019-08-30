В тюменской школе №63 набрали десятки первых классов – есть 1 "ч"

В тюменской школе №63, по неофициальным данным, набрали 900 первоклассников. Запись об этом появилась в одной из групп в соцсети. Автор пишет, что его ребенок в этом году пойдет в первый класс, и недавно семья узнала, что это будет первый "ч", передает корреспондент Накануне.RU.

"Мой мир не станет прежним. Даже не знаю, есть ли классы с буквами Ш или Щ, но первоклассников в школе – 900 человек. Это одна школа, а сколько их в городе", - пишет отец первоклассника.

В комментариях пользователи уточнили, что речь идет о школе №63.

"В первом корпусе – первые классы от "а" до "л", во втором – от "м" до "ш"", - уточняет пользователь Вероника М..

Подобный комментарий читатели оставили к новости Накануне.RU о том, что в Тюмени в районе улиц Зелинского – Менделеева за миллиард построят новую школу.

"В районе Тюменская Слобода открытая в 2018 году школа в этом году набрала учащихся, превысив проектную мощность школы в два раза (одних первых классов – 20). И, судя по статье, до 2025 г. в этом районе школы больше не планируют строить? А он растет, и дома строятся активными темпами. Детей на будущий год будет еще больше. Это счастливое детство? Одна школа в городе в год? Явно маловато. Школы в городе практически все переполнены. Застройщики хотят строить активно жилые дома, пусть сразу и школу строят. По переполненным садикам уже можно посчитать, сколько в каком году деток пойдет в школу. В Тюмень активно переезжают из многих регионов", - пишет Наталья.

Отметим, в городском департамента образования Накануне.RU сообщили, что сотрудникам запрещено говорить о том, сколько именно первых классов в этом году сформировано в школе. Получить комментарий директора школы №63 Елены Трифоновой не удалось, поскольку она постоянно отсутствует в кабинете либо очень занята.

Напомним, это не единственная ситуация, когда первых классов в тюменских школах очень много. 2 сентября двери для учеников откроет школа №65. Первых классов в ее новом корпусе будет 17, а в старом – еще восемь.

"Всего к нам поступило 2,3 тыс. заявлений, среди них 560 первоклассников, а 1,4 тыс. – ученики начального звена. Нумерация такова, что последняя буква использована "я", – рассказала Накануне.RU директор школы Оксана Фокина. – Сейчас по персоналу мы укомплектованы, но из-за новых заявок набираем еще учителей. К нам едут из Челябинска, Кургана, Омска и других областей".

Ранее губернатор Александр Моор заявил, что в Тюмени каждый год должна открываться новая школа. "Перед нами стоят амбициозные задачи по строительству и новых детских садов, чтобы выполнить указ президента, и новых школ, учитывая, что сейчас демографическая волна из детских садов поднимается в школы. Исходим из того, что в областной столице должна открываться одна школа каждый год", – сказал глава региона. До 2025 года запланировано строительство школ в районе улиц Зелинского – Менделеева, Ямской – Белинского, в микрорайонах Ямальский-1 и Европейский, в жилых районах Мыс, Плеханово, Казарово и Лесобаза.