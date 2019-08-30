В Зауралье хотят модернизировать мощности проблемного завода с многомиллионными долгами

Петуховский литейно-механический завод, который на сегодняшний день является банкротом, хотят модернизировать и открыть на базе проблемного предприятия новые производства.

Как ранее сообщало Накануне.RU, долг завода на 8 августа этого года составляет более 17 млн руб. - это долги с апреля по июнь этого года, а также выходные пособия перед 233 бывшими работниками. Такая задолженность образовалась в период конкурсного производства в связи с признанием завода банкротом.

Вопрос о модернизации производства решал врио губернатора Курганской области с начальником департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД" Верой Евсегнеевой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области, уже в этом месяце планируется полностью рассчитаться за долги по зарплате, а также по всем налогам и сборам. Сумма - около 60 млн руб.

Шумков добавил, что на новое производство нужно приглашать тех работников, которые ранее были уволены с предприятия.