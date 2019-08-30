В Москве задержан приезжий, который на автомобиле въехал в толпу людей

Сотрудники полиции задержали приезжего, который въехал в толпу в районе Чертаново в Москве.

Инцидент произошел у одного из рынков в ходе конфликта между двумя группами людей.

Мужчина въехал на Hyundai в группу граждан, после чего, бросив машину, скрылся, сообщили РИА Новости в УВД по Южному административному округу.

Пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестные на Cadillac устроили стрельбу из автомата. Инцидент произошел в Октябрьском тоннеле.

На место по вызову прибыли полицейские, но задержать никого не удалось.