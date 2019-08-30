21 Сентября 2020
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россия украина флаги (2011) | Фото: Накануне.ru

Обмен заключенными между Россией и Украиной не подтвердился

Обмен заключенными между Россией и Украиной пока не подтвердился, хотя накануне представитель Верховной рады Анна Исламова заявила об этом как о свершившемся факте.

Ночью в Twitter экс-депутат Госдумы Илья Пономарев написал, что "сегодня будет обмен пленными". Это запустило целую цепь ложных сообщений. Так, в аэропорт Киева "Жуляны" съехались журналисты, приехал секретарь СНБО Александр Данилюк, который от комментариев отказался, но выразил надежду на омбен уже сегодня.

Однако утром в офисе президента Украины заявили, что новость о якобы состоявшемся обмене является дезинформацией.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылками на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Это игра с эмоциями общества", - заявили там, пообещав сразу объявить, когда будет результат.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская также призвала не спешить и отметила, что переговоры еще идут. Она добавила, что обмен состоится, но не сегодня.

Адвокат российских заключенных Валентин Рыбин тоже заявил, что "по состоянию на утро девять часов никто никуда не летит. Все граждане Российской Федерации, а также граждане Украины находятся кто в пункте сбора, кто в местах предварительного заключения либо отбывания наказания". Рыбин называет дату обмена 3 сентября. И Гитлянская, и Рыбин отмечают, что это их предположения.

"Интерфакс" сообщает, что, например, украинский режиссер-террорист Олег Сенцов все еще находится в Бутырском изоляторе в Москве. Адвокат главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрей Доманский тоже заявил, что его подзащитный находится в Киеве и ни в каком обмене не участвовал.

"Страна" пишет, ссылаясь на свои источники, что обмен действительно готовится и будто бы является условием Москвы для возобновления переговоров в "нормандском формате", чего очень хочет Киев, на уровне помощников. Но дело тормозится несколькими причинами, в том числе в Киеве не дают четких сигналов о готовности к выполнению политической части Минских соглашений. Формально обмен не является условием этого, но предваряет политическую часть соглашений, поэтому в Москве хотят продолжения.

Строго говоря, в соглашении говорится об обмене между Киевом и Донбассом, однако Киев считает, что он воюет с Россией, поэтому данный обмен в видении Киева является частью урегулирования конфликта.

Также обмен тормозится неясностями с процессуальным статусом некоторых удерживаемых лиц. Не до конца согласованы и списки. Некоторых людей обе стороны не хотят менять, отмечает издание. Все это создает туман вокруг готовящегося обмена.

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Обмен заключенными между Россией и Украиной не подтвердился

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Теги: Украина, обмен, заключенные



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