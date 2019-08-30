Светский хроникер: Петросян осудил фотографа, залезшего под юбку певице Рите Ора

Пока в сети обсуждают публичное появление Евгения Петросяна (73) и его 30-летней помощницы Татьяны Брухуновой на "Новой волне" (редкий таблоид не приписал паре роман), сам юморист заделался светским обозревателем и в Instagram устроил разбор заключительного концерта "Новой волны", на который организатор фестиваля Игорь Крутой привез Риту Ора – американскую звезду.

Остановившийся в сочинском Hayatt-отеле Перосян не обошелся, конечно, без комплиментов в адрес Крутого, хотя "Новую волну" все чаще критикуют за формат "междусобойчика" с одними и теми же "нафталиновыми" лицами из года в год (в этом году, кстати, здесь выступила София Ротару – пожалуй, самая возрастная гостья, которая, к тому же, из-за конфликта между Россией и Украиной долгое время в РФ не выступала).

"Комментирую увиденное. Прежде всего нам всей страной надо поблагодарить Игоря Крутого за титаническую работу, которая каждый год проделывается во имя объединения артистов жанра, будущего жанра (ведь идёт большой отбор молодых артистов) и, самое главное, во имя радости любителей современной песни", - рассказывает Евгений Ваганович (авторские орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены – прим. ред.).

"На закрытии "Новой волны", почти, все мастера исполняли новые песни. Не плохо справлялись со своей ролью ведущие. Шикарная Лера Кудрявцева, шустрые Александр Ревва и Тимур Родригез, обаятельная Липа Тетерич. Вот только шутки бы им поостроумнее. Но, самое главное, когда случился конфуз с выходом Риты Оры и возникла большая пауза, они начали импровизировать, и вот тут-то проявилось остроумие и зазвучала веселая нота! Например, Ревва произнёс: "Лажа бессмертна!" и зал грохнул от смеха!" - профессионально оценивает Петросян работу коллег.

"Дальше праздник продолжился. Вышла Рита Ора и покорила русского зрителя! Особенно фотографа, который подсовывал ей под платье фотоаппарат и что-то хотел снять там, видимо, интересное. Как она удержалась и не тюкнула каблуком по объективу, я не знаю?! Молодец!" – заключает Петросян.