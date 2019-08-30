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Общество Свердловская область
Александр Высокинский в метро (2019) | Фото: Накануне.RU

Власти Екатеринбурга задумались о возвращении оплаты за метро в единый проездной билет

Власти Екатеринбурга рассматривают вопрос о возвращении оплаты за проезд в метро в единый проездной билет. Об этом Накануне.RU сообщила пресс-секретарь администрации уральской столицы Виктория Мкртчян.

"Создана рабочая группа, в которую вошли руководители различных подразделений администрации города Екатеринбурга и руководители компании "И-сеть". Рабочая группа проведет первое заседание на следующей неделе. Точная дата станет известна после того, как будет сформирован окончательный план работы администрации на следующую неделю. Это произойдет в понедельник", - отметила представитель мэрии.

Напомним, во время майских протестов против строительства храма в сквере мэрия Екатеринбурга повысила проезд в метро до 32 рублей. Вскоре в адрес администрации обратились с возмущенным письмом по этому поводу и указали, что проблема не только в повышении стоимости, но и в том, что таким образом на метро перестала распространяться безлимитная Е-карта.

Е-карта(2010)|Фото:vladdek.livejournal.com

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Власти Екатеринбурга задумались о возвращении оплаты за метро в единый проездной билет

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Теги: метро, проезд, билет, Екатеринбург



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