21 Сентября 2020
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Политика Москва
соцсети, любовь соболь, фекалии (2019) | Фото: соцсети, соболь, twitter

Соболь пытается остаться на политическом плаву с помощью заказных обливаний говном

Политтехнологии не пахнут, подумала Любовь Соболь и решила в очередной раз раскрутить тему с фекальным нападением недругов, на этот раз – на саму себя. Ранее, напомним, она уже пускала в ход аналогичные методы ради привлечения внимания во время подписной кампании, организовав атаку на собственные предвыборные кубы.

Об «атаке нечистотами» Соболь сообщила 29 августа на своей странице в Twitter, приложив фотографии. Только что на меня напали около подъезда моего дома, когда я садилась в такси, выплеснули какую-то грязь, залили салон машины», - написала Соболь.

При этом Соболь не преминула использовать дурно пахнущую историю для анонса незаконного митинга на Чистых прудах 31 августа, пытаясь остаться на политическом плаву.

скрин , соцсети, любовь соболь(2019)|Фото: скрин, соцсети

Соболь сопроводила запись фотографиями испачканной зловонной жижей одежды. Также был испорчен салон автомобиля из службы такси. После этого Соболь спокойно переоделась и поехала по своим делам.

соцсети, любовь соболь, фекалии(2019)|Фото: соцсети, соболь

Сборщикам Соболь, которые подверглись нападению с фекалиями на кубы в Пресненском районе в июне, повезло меньше. Юрист ФБК повелела подчиненным не мыться, а сделать как можно больше фотографий. Это, кстати, демонстрирует реальное отношение Соболь к людям.

Атаки с помощью нечистот в политических «войнах» нередки. Достаточно вспомнить нападение на оппозиционную журналистку Юлию Латынину в августе 2016 года, которую облили фекалиями из канистры. Событие привлекло большое количество внимания и, очевидно, побудило Соболь организовать аналогичное нападение на саму себя.

Сейчас юрист ФБК находится в сложной ситуации. После отбывания 30-дневного заключения за призывы выйти на несанкционированные митинги ее работодатель Алексей Навальный предпочел остаться в стороне и не стал объявлять очередную незаконную акцию 31 августа, чтобы не спровоцировать новый арест. Эта задача легла на Соболь, единственного члена команды Навального, которой удалось избежать ареста благодаря наличию 5-летней дочери.

Сама Соболь не может похвалиться и десятой долей подписчиков, которые имеются у Навального. При этом, как показал анализ Twitter Audit, треть из фолловеров юриста ФБК – боты. Это настоящий приговор очередной акции навальнистов, учитывая, что митинги и ранее были крайне малочисленными. Именно ради привлечения максимального внимания Соболь, очевидно, позволила облить говном не своих подчиненных, а саму себя.

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Соболь пытается остаться на политическом плаву с помощью заказных обливаний говном

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Теги: фекалии, говно, любовь соболь, выборы в мосгордуму



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