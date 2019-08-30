Соболь пытается остаться на политическом плаву с помощью заказных обливаний говном

Политтехнологии не пахнут, подумала Любовь Соболь и решила в очередной раз раскрутить тему с фекальным нападением недругов, на этот раз – на саму себя. Ранее, напомним, она уже пускала в ход аналогичные методы ради привлечения внимания во время подписной кампании, организовав атаку на собственные предвыборные кубы.

Об «атаке нечистотами» Соболь сообщила 29 августа на своей странице в Twitter, приложив фотографии. Только что на меня напали около подъезда моего дома, когда я садилась в такси, выплеснули какую-то грязь, залили салон машины», - написала Соболь.

При этом Соболь не преминула использовать дурно пахнущую историю для анонса незаконного митинга на Чистых прудах 31 августа, пытаясь остаться на политическом плаву.

Соболь сопроводила запись фотографиями испачканной зловонной жижей одежды. Также был испорчен салон автомобиля из службы такси. После этого Соболь спокойно переоделась и поехала по своим делам.

Сборщикам Соболь, которые подверглись нападению с фекалиями на кубы в Пресненском районе в июне, повезло меньше. Юрист ФБК повелела подчиненным не мыться, а сделать как можно больше фотографий. Это, кстати, демонстрирует реальное отношение Соболь к людям.

Атаки с помощью нечистот в политических «войнах» нередки. Достаточно вспомнить нападение на оппозиционную журналистку Юлию Латынину в августе 2016 года, которую облили фекалиями из канистры. Событие привлекло большое количество внимания и, очевидно, побудило Соболь организовать аналогичное нападение на саму себя.

Сейчас юрист ФБК находится в сложной ситуации. После отбывания 30-дневного заключения за призывы выйти на несанкционированные митинги ее работодатель Алексей Навальный предпочел остаться в стороне и не стал объявлять очередную незаконную акцию 31 августа, чтобы не спровоцировать новый арест. Эта задача легла на Соболь, единственного члена команды Навального, которой удалось избежать ареста благодаря наличию 5-летней дочери.

Сама Соболь не может похвалиться и десятой долей подписчиков, которые имеются у Навального. При этом, как показал анализ Twitter Audit, треть из фолловеров юриста ФБК – боты. Это настоящий приговор очередной акции навальнистов, учитывая, что митинги и ранее были крайне малочисленными. Именно ради привлечения максимального внимания Соболь, очевидно, позволила облить говном не своих подчиненных, а саму себя.