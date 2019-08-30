"Никто иллюзий не питает": Рогозин прокомментировал слова Трампа о войнах в космосе

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.

По словам Рогозина, медленно, но верно все идет к этому. "В "Роскосмосе" по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом", - написал он в Twitter.

В США начало работу космическое командование и “скоро” будут созданы космические войска, заявил Трамп.



“Космос - следующая область военных действий”, - провозгласил он. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 29 августа 2019 г.

Напомним, президент США поручил Пентагону приступить к формированию нового для страны рода войск - ВКС, которые, по его словам, станут отдельным, шестым видом американских вооруженных сил.

В МИД РФ заявили, что это является еще одним подтверждением того, что Вашингтон вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство с прицелом на возможное ведение там боевых действий.

Ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон заявил, что более половины из 1700 космических объектов, расположенных на орбите, принадлежат США. По его словам, даже случайное повреждение одного из них может спровоцировать обмен ядерными ударами.