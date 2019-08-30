21 Сентября 2020
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Политика В России
Дмитрий Рогозин (2017) | Фото:Накануне.RU

"Никто иллюзий не питает": Рогозин прокомментировал слова Трампа о войнах в космосе

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.

По словам Рогозина, медленно, но верно все идет к этому. "В "Роскосмосе" по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом", - написал он в Twitter.

Напомним, президент США поручил Пентагону приступить к формированию нового для страны рода войск - ВКС, которые, по его словам, станут отдельным, шестым видом американских вооруженных сил.

В МИД РФ заявили, что это является еще одним подтверждением того, что Вашингтон вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство с прицелом на возможное ведение там боевых действий.

Ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон заявил, что более половины из 1700 космических объектов, расположенных на орбите, принадлежат США. По его словам, даже случайное повреждение одного из них может спровоцировать обмен ядерными ударами.

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"Никто иллюзий не питает": Рогозин прокомментировал слова Трампа о войнах в космосе

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Теги: дмитрий рогозин, дональд трамп, космос, военные действия



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