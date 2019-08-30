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самолет, Уральские авиалинии, транспортный следователь (2019) | Фото: ural-trans.sledcom.ru

СКР показал видео из Кольцово, где из-за птиц вынужденно сел самолет "Уральских авиалиний"

Следственный комитет опубликовал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, где сегодня утром совершил вынужденную посадку самолет "Уральских авиалиний".

Напомним, 30 августа в 8 часов 53 минуты по местному времени в аэропорту Кольцово совершил посадку Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" рейсом "Санкт-Петербург – Худжант". По предварительным данным, после взлета из аэропорта Пулково произошло столкновение самолета со стаей птиц. В этой связи командиром было принято решение выработать топливо, после чего посадить самолет в Кольцово.

На борту находилось 193 пассажира, из них 22 ребенка и четыре члена экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

Видео осмотра места происшествия и самого воздушного судна опубликовано на сайте Уральского следственного управления на транспорте СКР. На кадрах видно, что вокруг самолета стоят транспортные следователи, а двигатели осматривает технический специалист.

Ранее источник Накануне.RU сообщил, что перед вылетом лайнера "Уральских авиалиний" из Пулково была найдена птица в шасси другого самолета.

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СКР показал видео из Кольцово, где из-за птиц вынужденно сел самолет "Уральских авиалиний"

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Теги: Кольцово, самолет, видео, СКР



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