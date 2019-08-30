Минтранс рассказал, как обезопасить дороги: больше камер, запрет обгона и треугольники видимости

Минтранс, МВД, Росавтодор и госкомпания "Автодор" подготовили обширный список новелл для повышения безопасности на автотрассах. Это и рекомендации по разметке, и установка камер, которые будут распознавать до 15 видов нарушений ПДД, и многое другое. Документ уже утвержден проектным комитетом нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", пишет "Коммерсант".

Для начала вводится новый термин – "характерные участки дорог и улиц с высоким риском ДТП": это прямые горизонтальные участки трасс, перекрестки, подъемы, спуски, кривые с ограниченной видимостью, остановки автобусов, участки с пешеходными переходами и т. д. Предложены типовые решения для снижения аварийности в таких местах. К примеру, на перекрестках рекомендуется применять дублирующие знаки, искусственное освещение, обустраивать так называемые треугольники видимости (чтобы водители, подъезжая к перекрестку с разных сторон, могли быть в поле видимости друг друга), шумовые полосы, ставить камеры, фиксирующие проезд на красный свет или заезд за стоп-линию. На пешеходных переходах рекомендуется ставить светофоры с кнопкой и использовать камеры для фиксации водителей-нарушителей, не пропускающих пешеходов. Скорость движения транспорта у перехода должна быть ограничена 40–60 км/ч (в зависимости от интенсивности пешеходного потока). На железнодорожных переездах также рекомендуется ставить камеры и искусственное освещение. На двухполосном шоссе шириной менее 7 м рекомендован запрет обгона, причем как на самой трассе, так и на 500–700-метровых подходах (вне зависимости от их ширины) к ней.

Приборы автоматической видеофиксации должны уметь выявлять 15 разных видов нарушений, среди которых упоминаются повороты в запрещенных местах и "нарушение правил пользования внешними световыми приборами".

Новшеством является рекомендация синхронизировать знаки переменной информации (электронные табло) с камерами.