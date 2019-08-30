В Новосибирске отпустили под залог фигуранта дела об обрушении стены

Главного инженера кемеровского СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Александра Петрова отпустили под залог в 200 тысяч рублей по делу об обрушении стены насосной станции в Новосибирске.

Меру пресечения избрал Центральный суд города, передает "Интерфакс".

Всего по делу о гибели рабочих в Новосибирске при обрушении стены насосной станции задержаны трое представителей подрядной организации: Петров, исполнительный директор "Сибирьэнергомонтаж" Алексей Бочаров, и начальник Кузбасского СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Михаил Павлов.

Субподрядчик "Алькор" занимался реконструкцией теплотрассы и насосной станции на ул. Ударная в Ленинском районе Новосибирска. Во время работ произошло частичное обрушение кирпичной кладки стены, из-за чего трое мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью, а четвертый - перелом ноги.