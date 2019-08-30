Решетников в прямом эфире обсудит с прикамцами дороги, школы и подготовку к отопительному сезону

Губернатор Пермского края Максим Решетников анонсировал очередной прямой эфир в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Сентябрьский диалог с прикамцами глава региона планирует провести 2 сентября, в 19.00. В качестве тем для обсуждения губернатор предлагает готовность образовательных учреждений к новому учебному году, дороги и транспорт и подготовку к отопительному сезону.

От жителей края Максим Решетников ждет вопросов по указанным темам.

Напомним, ранее губернатор потребовал от глав районов и городских округов усилить работу с жителями в соцсетях. Вопрос был поднят на заседании Совета глав при губернаторе. Максим Решетников отметил, что соцсети являются полноценным инструментом работы с жителями края, и напомнил, что ранее чиновники получили рекомендацию - создать аккаунты в популярных соцсетях, поскольку их пользователи являются одной из самых активных и требовательных аудиторий.

Губернатор также поручил главам территорий начинать свое утро с просмотра аккаунтов и изучения вопросов, раздачи поручений и их контроля. Максим Решетников подчеркнул, что в общении с жителями нет места формальным отпискам. Также главам муниципалитетов рекомендовано проводить прямые эфиры, не реже одного раза в месяц. Каждый прямой эфир должен анонсироваться заранее и проходить должен в удобное для граждан время.