Путин освободил от должности главу управления информобеспечения президента

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Олега Говоруна генеральным директором Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим распоряжением премьер досрочно прекратил полномочия Александра Плутника, который занимал этот пост с момента создания фонда в 2017 году.

Деятельность Фонда по защите прав дольщиков курирует ДОМ.РФ (до 2018 года - Агентство ипотечного жилищного кредитования).

Плутник стал гендиректором фонда в октябре 2017 года, при этом он оставался директором АИЖК. Сейчас он также является гендиректором ДОМ.РФ.

Говорун с мая 2019 работает заместителем гендиректора ДОМ.РФ. До этого - с 2013 по апрель 2019 гг. - занимал должность главы Управления АП по приграничному сотрудничеству.

В АП, между тем, продолжаются кадровые перемены. 29 августа Владимир Путин освободил от должности главу Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ Сергея Осипова.

Причина увольнения не указана. В должности Осипов работал с 2008 года.

По неподтвержденным данным телеграмм-канала kaktovottak, вероятной причиной отставки могла стать утечка "справок из Совбеза" и регулярное информирование о ситуации в Кремле главреда "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.