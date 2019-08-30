Просроченная задолженность россиян по кредитам достигла предкризисного уровня - эксперты

Уровень просроченной задолженности россиян по кредитам достиг предкризисных показателей 2014 года – 1,6-1,7%, таковы данные исследования бюро кредитных историй "Эквифакс", на которое ссылается РИА Новости.

"В настоящее время отмечается рост ранних индикаторов просроченной задолженности. Так, если летом – в начале осени 2018 года по всей системе отмечался минимальный уровень возникновения просроченной задолженности более 30 дней в 0,8-1%, то с конца осени отмечается устойчивый рост этого показателя, который к настоящему времени увеличился практически вдвое – до 1,6-1,7%. Такие уровни уже сопоставимы с показателями предкризисных месяцев 2014 года, после которых показатель превысил 2%", - говорится в исследовании.

Особенно высок данный показатель по продуктам с высоким риском, в первую очередь – по кредитным картам (до 3-4%).

"Можно предположить, что банковская система можем столкнуться с необходимостью проведения массовой реструктуризации кредитов и кредитных карт для снижения волны дефолтов по существующим кредитам и всё-таки некоторого снижения объемов выдачи новых кредитов", - также указывают аналитики.