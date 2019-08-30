МВД советует москвичам не участвовать в акции 31 августа - это может быть опасно для здоровья

Московское ГУ МВД обратилось к организаторам намеченной на завтра незаконной акции с призывом воздержаться от ее проведения. А жителям силовики советуют отказаться от участия в данном мероприятии.

По данным полиции, в Сети активно распространяются призывы принять участие в акции, которая пройдет 31 августа в Москве. При этом компетентные органы не получали уведомлений о ее проведении, потому мероприятие носит несанкционированный характер. На акции, исходя из прошлых эпизодов, ожидаются провокации от так называемых оппозиционеров, поэтому правоохранители не без оснований полагают, что участие в ней может быть опасно для здоровья.

Как напоминает ПолитЭксперт, на прошлых незаконных мероприятиях агрессоры использовали против силовиков взрывпакеты, куски асфальта и даже мусорные баки, но грамотная работа полиции позволила избежать человеческих жертв.

Ранее стало известно, что скандальный блогер Алексей Навальный решил также участвовать в организации беспорядков 31 августа в центре столицы. Для обеспечения собственной безопасности он планирует руководить процессом дистанционно, сидя в неком тайном убежище.