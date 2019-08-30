В Челябинске сдали один проблемный дом застройщика Сребрянского, в сентябре обещают сдать второй

Проблемный долгострой в ЖК "Бриз" на улице Болейко в Челябинске достроен и получил разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Жилой комплекс достраивался при поддержке фонда "Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

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"При финансовой поддержке фонда в жилом доме №5.1 (стр.) 1 очередь (ЖК "Бриз") была выполнена внутренняя отделка общих и технических помещений, проведены системы пожарной безопасности, смонтировано электротехническое и лифтовое оборудование. Специалисты завершили обязательные сантехнические и электромонтажные работы", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе компании и уточнили, что вскоре начинается процесс оформления документов и заселения людей.

В ЮУ КЖСИ уточнили, что в сентябре планируется ввести еще один многоквартирный дом, жилье в котором несколько лет ждали обманутые дольщики. Речь об объекте на улице Работниц, заселять людей туда планируют начать в конце сентября.

Напомним, что эти долгострои первоначально возводил застройщик Александр Сребрянский, стройки встали, несколько раз десятки обманутых дольщиков выходили на митинги протеста в Челябинске. Сам Сребрянский в мае, после попытки бегства за границу, был заключен под стражу, расследуется уголовное дело.