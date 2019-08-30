21 Сентября 2020
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Нижний Тагил, администрация, глава города, счетная палата, городская дума (2017) | Фото: Накануне.RU

Новым спикером думы Нижнего Тагила стал адвокат Вадим Раудштейн

Сегодня в городской думе Нижнего Тагила состоялось избрание нового председателя. Им стал юрист Вадим Раудштейн.

Напомним, ранее источник Накануне.RU сообщил, что в пятницу на внеочередном заседании гордумы будет избран новый спикер - адвокат Раудштейн. Его предшественник Алексей Пырин уезжает в Новокузнецк, где займет высокую должность в подразделении ЕВРАЗ.

Сегодня соперником адвоката был лидер фракции "Справедливая России" - депутат Леонид Мартюшев. Других претендентов не было. Перед голосованием ни один из кандидатов не воспользовался своим правом выступления.

В результате Раудштейн получил 23 голоса депутатов, Мартюшев - три. Один бюллетень оказался испорчен, а еще один депутат отсутствовал.

Вадим Раудштейн(2019)|Фото: Накануне.RU

По данным источника Накануне.RU, свой мандат Алексей Пырин пока не сдал.

"То есть будут ли довыборы - вопрос пока открытый. По слухам, ЕВРАЗ взял тайм-аут на месяц-два", - отметил источник.

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Новым спикером думы Нижнего Тагила стал адвокат Вадим Раудштейн

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Теги: Нижний Тагил, дума, спикер, Раудштейн



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