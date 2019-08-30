Источник: Перед вылетом "Уральских авиалиний" из Пулково была найдена птица в шасси другого самолета

Менее чем за сутки до вылета из Пулково самолета "Уральских авиалиний" птицу нашли в передней стойке шасси другого лайнера, однако рейс не был отменен и завершился благополучно.

Как рассказал Накануне.RU осведомленный источник, останки птицы в стойке шасси были найдены при осмотре самолета "Сухой Суперджет" с бортовым номером RA-89080 авиакомпании "Азимут", который, по данным FlightRadar24, 29 августа в 20.00 по местному времени должен был вылетать из Санкт-Петербурга в Краснодар. Из-за того, что повреждений не было, рейс не был прерван и воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Краснодара.

Сегодня самолет "Уральских авиалиний" Airbus A321-211, следовавший рейсом U6 2641 из Санкт-Петербурга в таджикский Худжанд, экстренно сел в Екатеринбурге. Согласно данным сайта FlightRadar24, над Самарой на высоте примерно 10 км самолет развернулся и направился к уральской столице. Под Екатеринбургом борт "намотал" шесть кругов, очевидно, вырабатывая топливо, и благополучно приземлился. По предварительным данным, причиной посадки стало попадание птицы в стойках шасси. Ее останки обнаружили технические службы Пулково на взлетно-посадочной полосе уже после вылета самолета. В пресс-службе аэропорта Пулково комментировать эту ситуацию отказались и предложили направить официальный запрос, что и было сделано.

Отметим, ранее Накануне.RU уже писало о том, что в аэропорту Пулково ликвидирована служба хищных птиц. Телеканал НТВ в своем сюжете сообщал, что в непосредственной близости от аэропорта Пулково находится несколько свалок, на которых кормятся пернатые. Представители самого аэропорта в разговоре с Накануне.RU подтверждали, что хищные птицы больше не охраняют территорию объекта. При этом отмечалось, что Пулково имеет все необходимые технические системы орнитологической безопасности и они работают в штатном режиме. Однако ряд специалистов-орнитологов утверждают, что без живых хищников эффективность остальных звеньев орнитологической безопасности заметно снижается.