Адвокату нашли соперника: на пост спикера думы Нижнего Тагила претендуют два кандидата

Сегодня в городской думе Нижнего Тагила проходит избрание нового председателя. Кандидатов два.

Ранее источник Накануне.RU сообщил, что в пятницу на внеочередном заседании гордумы будет избран новый спикер - адвокат Вадим Раудштейн. Его предшественник Алексей Пырин уезжает в Новокузнецк, где займет высокую должность в подразделении ЕВРАЗ.

Как сообщил сегодня наш источник, соперником адвоката будет лидер фракции "Справедливой России" - депутат Леонид Мартюшев. Других претендентов нет. Ни один из кандидатов не воспользовался своим правом выступления. Сейчас перед голосованием объявлен перерыв.

Ранее конференция местного отделения "ЕР" и фракция в гордуме поддержали выдвижение на пост Раудштейна.