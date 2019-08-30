Полпред Игорь Щёголев высоко оценил изменения в системе здравоохранения Липецкой области

Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе. Игорь Щёголев совместно с врио главы региона Игорем Артамоновым накануне посетили несколько медицинских учреждений Липецкой области, передает корреспондент Накануне.RU.

В городской больнице №4 «Липецк-Мед» полпреду рассказали об изменениях, которые произошли после капитального ремонта. В медучреждении отремонтированы помещения дневного стационара, регистратура, клинико-диагностическая лаборатория, отделения профилактики и общей врачебной практики. В положительную сторону изменилась статистика после внедрения в поликлинике бережливого производства. Сократилось время ожидания и обслуживания в регистратуре, исчезли очереди у врачебных кабинетов.

На средства, выделенные из регионального бюджета, в больницу «Липецк-Мед» поступило новое оборудование. Закуплены УЗИ-аппарат, маммограф, комплект эндоскопического оборудования, лабораторное и физиотерапевтическое оснащение. В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» введён в эксплуатацию новый рентгеновский компьютерный томограф.

«Совсем недавно больница «Липецк-Мед» получила новое оборудование, но результат уже есть, – отметил врио главы региона Игорь Артамонов. – Мы видим прямую связь между применением новой аппаратуры и снижением числа летальных исходов от заболеваний сердечно-сосудистой системы».

Также Игорь Щеголев и Игорь Артамонов посетили строительную площадку нового хирургического корпуса Липецкого областного онкологического диспансера. После ввода в эксплуатацию в четырёхэтажном корпусе будут работать девять современных операционных, отделения анестезиологии и реанимации.

Затем состоялось совещание с главами муниципалитетов. Обсуждалась реализация национального проекта «Здравоохранение». Полпред сообщил, что по результатам опроса, больше всего россиян волнует именно медицина и регионы должны активнее работать с населением. Обсуждая сферу здравоохранения Липецкой области, полпред отметил положительный опыт региона по внедрению бережливых технологий и работе с жалобами, поступающими от жителей.

«Раньше до 40% жалоб поступали через Администрацию Президента и Министерство здравоохранения. Это говорит о том, что люди не находили поддержки в своём регионе. Сегодня мы видим, что за первое полугодие 2019 года этих обращений стало на 20% меньше и в полтора раза стало меньше обращений, которые поступают в федеральные структуры. Из этого следует, что работа в регионе стала более ориентированной на людей. Жители ощутили, что их проблемы могут решаться на местном уровне», – сказал Игорь Щёголев.

«Мы должны слышать о чём нас просят жители и постоянно работать над улучшением системы здравоохранения, – подчеркнул, в свою очередь, Игорь Артамонов. – Сегодня мы отмечаем, что обратная связь работает, растёт число благодарностей. Прогресс есть, но основная работа ещё впереди».

Игорь Артамонов назвал основные проблемы в сфере регионального здравоохранения, которые предстоит решить в первую очередь. Это низкая рождаемость, смертность от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и алкоголизма, дефицит кадров, плохой менеджмент в крупных медицинских учреждениях.

«Задачи, которые мы ставим перед руководителями медицинских учреждений, должны решаться при непосредственном участии глав муниципалитетов, – заявил Игорь Артамонов. – Если район выбивается из статистики по наиболее важным показателям – нужно принимать меры. Если это не помогает – должны быть приняты кадровые решения. Зачем нам главврач, если он не решает задачи? Мы уже готовим ряд кадровых решений по тем учреждениям, где поток жалоб от населения наиболее высокий».

Подводя итог обсуждений Игорь Щеголев сказал:"Нужно закрепить положительную динамику тех изменений, которые начали происходить в системе здравоохранения Липецкой области, и в рамках национального проекта последовательно повышать качество и доступность медицинской помощи".