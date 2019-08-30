21 Сентября 2020
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С 2000 года заболеваемость сифилисом в России снизилась в 10 раз - Минздрав

Минздрав зафиксировал снижение заболеваемости сифилисом в России. По данным министерства, в 2018 году на 100 тыс. населения приходилось 16,5 случая заболевания этим венерическим недугом.

По сравнению с 2000 годом этот показатель снизился почти в десять раз: тогда уровень заболеваемости составлял 165,7 случая на 100 тыс. населения, отмечает RT. Всего в прошлом году в России выявлено 24,5 тыс. больных сифилисом. Чаще всего заболевают в Республике Тыва – 43,5 случая на 100 тыс. человек.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава по дерматологии и косметологии Николая Потекаева, снижение заболеваемости сифилисом в последние годы прежде всего связано с эффективной профилактикой этого заболевания, а также повышением уровня медицинской грамотности населения.

"Даже если пациент сам не обращается к врачу по каким-то причинам, заболевания выявляют в ходе обследований перед операциями, во время диспансеризации. Сейчас лабораторная диагностика хорошо развита. Благодаря этому случаи сифилиса выявляются своевременно. Кроме того, сыграло роль повышение грамотности населения в этом плане. В частности, развитие профилактики ВИЧ-инфекции тоже повлияло на снижение заболеваемости сифилисом (прежде всего пропаганда использования презервативов)", — объяснил эксперт.

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С 2000 года заболеваемость сифилисом в России снизилась в 10 раз - Минздрав

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Теги: сифилис, зппп, минздрав, уровень заболеваемости



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