Новое ЧП в Турции: 19-летняя россиянка впала в кому после заплыва в бассейне

19-летнюю московскую студентку привезли в Россию из Турции после несчастного случая.

Москвичка впала в кому после неудачного заплыва в бассейне в Алании.

ЧП произошло в водном парке развлечений Sealanya Seapark рядом с дельфинарием, пишет "МК". Девушка купалась в бассейне в маске с трубкой.

Данные с камер видеонаблюдения получить не удалось, по данным издания, записи оказались стерты.

Ранее в турецкой клинике умерла 16-летняя россиянка. У девушки резко заболел живот, в полдень ее доставили в клинику, спустя семь часов у нее произошла первая остановка сердца, а через полтора часа она скончалась. В свидетельстве о смерти указано, что девушка умерла от перитонита.

Ранее девочка из Санкт-Петербурга, которая пострадала в бассейне на отдыхе в Турции, скончалась в больнице. За жизнь ребенка долгое время боролись врачи, в том числе медики из России. Однако спасти ребенка не удалось.