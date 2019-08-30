Пермские бизнесмены обратились в Конституционный суд РФ из-за правил размещения НТО

Пермские предприниматели обратились в Конституционный суд РФ с просьбой проверить законность запрета размещения киосков на придомовых территориях, об этом сообщает "Ъ-Прикамье".

Жалобу подали индивидуальные предприниматели и представители ТСЖ "Мирный". Они попросили Конституционный суд проверить ряд норм закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и закона о торговле, которые, по их мнению, позволяют муниципальным властям устанавливать ограничения, противоречащие федеральному законодательству, пишет издание.

Как сообщало Накануне.RU, пермская гордума изменила правила благоустройства. Согласно новым нормам, размещение нестационарных торговых объектов (НТО) запрещено на придомовых территориях, площадках для отдыха, детских, спортивных площадках, стоянках, а также в границах полосы отвода автомобильной дороги.

21 июня 2018 г. депутаты заксобрания края приняли во втором чтении закон, ужесточающий штрафы за несанкционированное размещение киосков и других нестационарных объектов на частных придомовых территориях.