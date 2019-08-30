21 Сентября 2020
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Марина Мартемьянова, ДТП в Белоярском, суд (2019) | Фото: Накануне.RU

"Хотим справедливости, чтобы человек получил по заслугам": на Среднем Урале судят пьяную автоледи, сбившую девушек

Сегодня в Белоярском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Марины Мартемьяновой, которая 6 апреля устроила серьезное ДТП, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что женщина на автомобиле Nissan сбила компанию молодых людей, шедших по обочине. Пострадали две 17-летние девушки. Одна из них получила серьезные травмы и не смогла подняться с дороги. Как было установлено расследованием, Мартемьянова покинула место ДТП, но вскоре вернулась и снова проехала по лежавшей девушке.

Следствие полагает, что Мартемьянова вернулась на место аварии, чтобы убить пострадавших. Дело возбудили по статье о покушении на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление. Также установлено, что автоледи в момент аварии была пьяна: информацию об этом подтвердил её муж Николай, прибывший на место аварии после случившегося. Супруг подозреваемой - бывший сотрудник ГИБДД, поэтому в СМИ звучали предположения, что дело могут спустить на тормозах.

Марина Мартемьянова, ДТП в Белоярском, суд(2019)|Фото: Накануне.RU

Николай Мартемьянов(2019)|Фото: Накануне.RU

Сегодня он был допрошен как свидетель. По словам мужа, жена в тот день находилась в гостях в посёлке Кристалл, куда отправилась на своём автомобиле. После она сообщила ему, что употребила алкогольный напиток и просила её забрать. Не дозвонившись до супруги, Николай отправился домой. По дороге он увидел едущую на машине жену, а позже узнал о ДТП. Как рассказал мужчина, прибыв на место, он обнаружил жену в шоковом состоянии. Позже супруга рассказала ему, что в момент инцидента отвлеклась на телефон.

Перед началом заседания выступила и одна из потерпевших - 17-летняя Юлия.

суд по ДТП в Белоярском(2019)|Фото: Накануне.RU

"Лето прошло не очень, все каникулы провела дома, почти не выходила на улицу. Сейчас лучше себя чувствую по сравнению с тем, что было, но всё равно боли есть. Приходится пить обезболивающие таблетки. Спина болит, голова, ноги", - призналась девушка.

Мать Юлии Надежда поделилась своими ожиданиями от процесса.

"Хотим справедливости, чтобы человек получил по заслугам. Чтобы нам были полностью выплачены морально-материальные убытки. Хотим хотя бы искреннего извинения, как говорится, хоть через 15 лет, но, может, его услышим", - рассказала женщина.

суд по ДТП в Белоярском(2019)|Фото: Накануне.RU

По словам Надежды, моральный ущерб с их стороны оценен в районе 2 млн руб. У второй 17-летней потерпевшей - Ксении - диагностировали перелом костей таза и закрытую черепно-мозговую травму.

Сама Марина Мартемьянова на заседании вела себя спокойно и не признала свою вину. Защита несогласна с вменяемой ей статьей о покушении на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление. Выяснилось, что Мартемьянова - мать двоих детей. Сейчас она находится под домашним арестом.

Марина Мартемьянова, ДТП в Белоярском, суд(2019)|Фото: Накануне.RU

Процесс продолжается. В данный момент идет опрос свидетелей.

суд, судья(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Хотим справедливости, чтобы человек получил по заслугам": на Среднем Урале судят пьяную автоледи, сбившую девушек

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Теги: Мартемьянова, Белоярский, ДТП, суд



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