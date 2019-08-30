В Тюмени с бывшего завкафедрой нефтяного вуза, торговавшего оценками, взыскана сумма взятки

С бывшего завкафедрой автомотизации и вычислительной техники института геологии и нефтегазодобычи Тюменского государственного нефтегазового университета взыскана взятка, за которую он ранее получил срок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Преподаватель в 2014-16 гг. неоднократно получал от студентов деньги. За них он незаконно ставил им положительные оценки. Суд приговорил завкафедрой к шести с половиной годам колонии общего режима со штрафом в 2 млн руб..

Позже в суд поступило требование взыскать в доход государства 549 тыс. руб., которые незаконно "заработал" педагог. Иск удовлетворен.