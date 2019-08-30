СМИ: Государство может отдать малые аэропорты в концессию Вексельберга и Троценко

Для развития малых региональных аэропортов (от 50 до 550 тыс. пассажиров в год) может быть создана концессия двух холдингов – "Аэропортов регионов" Виктора Вексельберга и "Новапорта" Романа Троценко. Такая форма управления малыми аэропортами позволяет прилично сэкономить, говорят эксперты. Финансирование предполагается осуществлять за счет федерального бюджета или льготных займов в госбанках, пишет "Коммерсант".

По данным издания, на первоначальном этапе в управление концессии могут быть переданы десять региональных аэропортов, а потом их число может достичь пяти десятков. Инициатива, по разным данным, исходила и от авиационных властей, и от частников одновременно.

Отмечается, что переговоры о финансировании проекта ведутся с ВЭБ.РФ, где, по словам источников издания, пока не дали конкретного ответа. Нет пока и конкретного списка аэропортов, которые могли бы попасть в проект. Одно из возможных условий создания концессии со стороны управляющих холдингов – смягчения требований по транспортной безопасности для малых аэропортов – это может снизить их эксплуатационную стоимость.