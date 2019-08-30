СМИ: Государство может отдать малые аэропорты в концессию Вексельберга и Троценко

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
ныда аэропорт (2003) | Фото: Накануне.ru

СМИ: Государство может отдать малые аэропорты в концессию Вексельберга и Троценко

Для развития малых региональных аэропортов (от 50 до 550 тыс. пассажиров в год) может быть создана концессия двух холдингов – "Аэропортов регионов" Виктора Вексельберга и "Новапорта" Романа Троценко. Такая форма управления малыми аэропортами позволяет прилично сэкономить, говорят эксперты. Финансирование предполагается осуществлять за счет федерального бюджета или льготных займов в госбанках, пишет "Коммерсант".

По данным издания, на первоначальном этапе в управление концессии могут быть переданы десять региональных аэропортов, а потом их число может достичь пяти десятков. Инициатива, по разным данным, исходила и от авиационных властей, и от частников одновременно.

Отмечается, что переговоры о финансировании проекта ведутся с ВЭБ.РФ, где, по словам источников  издания, пока не дали конкретного ответа. Нет пока и конкретного списка аэропортов, которые могли бы попасть в проект. Одно из возможных условий создания концессии со стороны управляющих холдингов – смягчения требований по транспортной безопасности для малых аэропортов – это может снизить их эксплуатационную стоимость.  

add_circle ОБСУДИТЬ (4)


Читать все комментарии (4)


Добавить комментарий:

СМИ: Государство может отдать малые аэропорты в концессию Вексельберга и Троценко

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: аэропорты регионов, малые аэропорты, концессия, новапорт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети